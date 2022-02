Pellegrini-Zaniolo-Abraham: l’Olimpico da riconquistare 80 giorni dopo

Dal 28 novembre scorso il trio non gioca insieme in casa. E' il momento del riscatto contro il Verona

Avete presente quel momento in cui lo speaker legge le formazioni allo stadio? Un tempo era un crescendo di applausi e fomento. Inevitabile quando gli ultimi nomi erano quelli di Montella, Batistuta e Totti. O Nainggolan, Dzeko e Salah. Oggi quell’entusiasmo è meno forte ma si respira quando ci si avvicina al trio più forte dell’attuale rosa: Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Purtroppo però questo non avviene dal 28 novembre scorso. Contro il Torino oltre 80 giorni fa, infatti, è stata l’ultima volta che il terzetto è sceso in campo dal primo minuto all’Olimpico. Una enormità che si spera venga colmata da qui in avanti. A partire dalla sfida di sabato contro il Verona in uno stadio che sarà come al solito sold out. Tra infortuni (soprattutto di Pellegrini) e squalifiche (in primis di Zaniolo) infatti non c’è stata più possibilità di rivedere quei tre. Anche in trasferta nel 2022 è accaduto solo a San Siro contro il Milan.