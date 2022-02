Trigoria, la Roma prepara la sfida al Verona: presente Keramitsis

Mourinho e i suoi sono tornati al lavoro per preparare la partita di sabato. Gli uomini di Tudor sono molto difficili da affrontare e in caso di vittoria, arriverebbero a -1 proprio dai giallorossi

La Roma torna ad allenarsi in vista della partita contro il Verona in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Il clima a Trigoria è sembrato piuttosto disteso nonostante il periodo della squadra non sia brillantissimo anche se i giallorossi arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto 4 risultati utili consecutivi. Causa infortunio di Ibanez, che starà fuori un altro mese, il giovane difensore centrale Keramitsis si è allenato con la prima squadra. Il 2004 di Salonicco ha firmato l'ultima vittoria della formazione di Alberto De Rossi, realizzando il gol decisivo per battere il Genoa e in questa stagione ha già esordito con i grandi nella partita vinta contro il Cagliari lo scorso 16 gennaio.