Stadi, Vezzali: “Presto torneremo al 100% della capienza”

Le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio fanno ben sperare per il futuro

Torna a parlare anche Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, per la questione tanto dibattuta della capienza degli stadi. Le parole dell'ex campionessa olimpica rilasciate al quotidiano Libero fanno ben sperare per il futuro: "Tenuto conto del calo della curva epidemiologica, di concerto con il ministro Speranza e rispondendo alla volontà emersa dal Parlamento, si tornerà subito al 75% negli impianti all'aperto ed al 60% in quelli al chiuso. Ma, se continua il trend al ribasso, torneremo presto al 100%".