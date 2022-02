Roma-Verona, riecco Pairetto dopo il flop di Bologna. Al var c’è Manganiello

Tocca al fischietto della sezione di Nichelino che fu retrocesso dall'Aia dopo l'arbitraggio del Dall'Ara

La Lega Serie A e l’AIA hanno designato gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 26° giornata del Campionato di Serie A 2021/22 . La sfida all'Olimpico tra Roma e Verona sarà diretta da Pairetto, della sezione di Nichelino. I due guardalinee saranno Paganessi e Rossi con Manganiello al Var e Zufferli all’Avar. Tante le polemiche i precedenti con il tecnico di gara. L'ultima partita con i giallorossi lo ha visto al Var a San Siro contro l'Inter per la Coppa Italia. Ultimo precedente in campo invece con gli uomini di Mourinho in trasferta a Bologna, finita 1-0 per i padroni di casa tra immense polemiche e la retrocessione in B imposta allo stesso Pairetto dall'Aia. Troppi gli episodi controversi di quella partita, uno su tutti l'ammonizione nei confronti di Abraham.