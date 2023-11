Mourinho vuole il rinnovo. La Roma segue Gudmundsson. Totti, possibile futuro in FIGC

Pinto è sempre alla ricerca di un centrale: aumenta la concorrenza per Dragusin. I giallorossi pensano ad un ritiro ad Auronzo per la prossima estate

Redazione

Josè Mourinhoè pronto al rinnovo. Anzi, è in procinto di dichiararlo pubblicamente in un'intervista che dovrebbe andare in onda la prossima settimana. I Friedkin per ora non hanno contattato Mourinho rimandando probabilmente la scelta a inizio 2024. Sullo Special One ci sono alcuni club arabi oltre al Newcastle. Intanto lo Special One ha concesso 4 giorni di riposo alla squadra. Al rientro tra gli uomini più attesi c'è Renato Sanches. È il momento della rivincita. Il centrocampista ha sulle spalle il peso delle aspettative dei tifosi, di Mourinho e del general manager Tiago Pinto. Il g.m. si è assunto la responsabilità dell'ingaggio sollevando tutti (tecnico e società) da un possibile fallimento. Cresce, a piccoli passi. Ma cresce. Evan Ndicka dopo un inizio drammatico (sportivamente parlando si intende) inizia a prendere le misure del campionato italiano.

Ieri Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono incontrati dopo 6 anni e mezzo. La pace tra i due potrebbe sfociare in un futuro in FIGCper l'ex capitano della Roma. Gravina vuole regalare a Totti la possibilità di rappresentare a livello d'immagine l'Italia come ambasciatore. Alcuni organizzatori per conto della Roma hanno sondato la disponibilità di Auronzo per la sede del ritiro estivo del prossimo anno, ma ad aprile la Media Sport Event di Gianni Lacché ha siglato un accordo-mandato con il comune del Cadore che dà la priorità alla Lazio sino a marzo per firmare un biennale.

Mercato, caccia per il post Rui Patricio — Il problema portiere, posto già in estate, diventerà una necessità fisiologica a giugno. salgono in pole Di Gregorio del Monza e Falcone del Lecce. Il primo convince di più per continuità e carattere, il secondo si è spesso autopromosso per vestire la maglia della sua squadra del cuore. E un nome seguito con attenzione negli ultimi mesi è quello del turco Cakir del Trabzonspor. In difesa aumenta la concorrenza per Dragusin: Sull'ex Juventus c'è anche il Milan e tre club della Premier League. Newcastle, Tottenham e Brighton hanno messo gli occhi su di lui. Albert Gudmundsson ha firmato il rinnovo di contratto con il Genoa fino al 2027. Il Grifone lo ha blindato ma il suo futuro è lontano da Genova. Roma e Napoli hanno chiesto informazioni e la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. La Roma monitora anche il mercato dei giovani. Secondo quanto riferito da TuttomercatoWeb, Pinto avrebbe individuato il trequartista classe 2005 Fabijan Krivak della Lokomotiv Zagabria.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.