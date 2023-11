Roma, Mourinho vuole il rinnovo: lo dirà pubblicamente la prossima settimana

La notizia rivelata da Teleradiostereo: Mourinho aprirà ufficialmente al rinnovo e resterà in attesa dei Friedkin che fino ad ora non hanno contattato il tecnico per proseguire il rapporto

Josè Mourinho è pronto al rinnovo. Anzi, è in procinto di dichiararlo pubblicamente in un'intervista che dovrebbe andare in onda la prossima settimana. É questa l'indiscrezione lanciata questa mattina da Teleradiostereo. Secondo l'emittente il tecnico portoghese vorrebbe restare e dichiarerà di essere disponibile a trattare il rinnovo in scadenza a giugno con la società. Un'attesa ufficiale quindi dopo le voci nelle ultime settimane. I Friedkin per ora non hanno contattato Mourinho rimandando probabilmente la scelta a inizio 2024. Sullo Special One ci sono alcuni club arabi oltre al Newcastle, ma l'intenzione del tecnico a questo punto è ancora quella di restare nella capitale. Ora bisogna capire se dalla parte della società c'è la stessa intenzione.