Gudmundsson, rinnovo col Genoa ma la Roma non molla: c’è anche il Napoli

Albert Gudmundsson ha firmato il rinnovo di contratto con il Genoa fino al 2027. Il Grifone lo ha blindato ma il suo futuro è lontano da Genova. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it Roma e Napoli hanno chiesto informazioni e la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Sull'attaccante ci sono anche due club di Premier League: l'Aston Villa e il West Ham hanno messo gli occhi sull'islandese. Ad oggi il Genoa non vuole privarsi della propria stella e non ci sarà nessuna cessione a gennaio. In estate le big della Serie A e non solo proveranno ad affondare il colpo.