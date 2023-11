Roma, porta in scadenza. Oltre agli italiani c’è Cakir sponsorizzato da Montella

Rui Patricio in scadenza, Svilar non convince. Oltre a Di Gregorio e Falcone sul taccuino di Pinto c'è anche il nome del portiere della nazionale turca allenata dall'ex attaccante giallorosso

Francesco Balzani Collaboratore

Rui Patricio ha rialzato i guantoni. Dopo l'avvio deludente il portoghese è stato decisivo con Lecce e Lazio portando a casa quei punti persi con Verona e Milan a causa dei suoi errori. Ma si tratta degli ultimi mesi romani del portiere voluto da Mourinho e col contratto in scadenza a giugno. A quasi 36 anni Rui potrebbe tornare a Lisbona, nel suo Sporting per chiudere la carriera. Alle sue spalle c'è Svilar che però non convince e non ha mostrato grossi segnali di crescita in questo anno e mezzo come testimonia pure l'incertezza contro lo Slavia. Il problema portiere, posto già in estate, diventerà una necessità fisiologica a giugno. Tanto che sono già sul taccuino diversi nomi per cercare di portare un estremo difensore affidabile e che magari duri nel tempo come avviene in altre piazze.

In Italia piaceva Vicario, ma si è arrivati troppo tardi. Il secondo nome era Carnesecchi ma l'Atalanta non se ne priverà. Così salgono in pole Di Gregorio del Monza e Falcone del Lecce. Il primo convince di più per continuità e carattere, il secondo si è spesso autopromosso per vestire la maglia della sua squadra del cuore. Entrambi prendibili con meno di 10 milioni. Ma il profilo dello straniero dalle parti di Trigoria tira sempre, basti pensare che il solo De Sanctis risulta tra i primo portieri italiani negli ultimi 20 anni. E un nome seguito con attenzione negli ultimi mesi è quello del turco Cakir del Trabzonspor che si è conquistato anche il posto da titolare in Nazionale con Montella. Proprio l'ex attaccante sponsorizza fortemente il 27enne che spicca per personalità. Nel frattempo Rui Patricio difenderà i pali di Mourinho, probabilmente anche in Europa a partire dalla fase eliminatoria. Sperando che non siano i play off.

