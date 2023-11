Calciomercato, non c’è solo la Roma su Dragusin: tre club della Premier lo vogliono

La Roma è a caccia di un difensore centrale poiché a gennaio Ndicka partirà per la Coppa d'Africa e Smalling non dà certezze a causa dei tanti problemi fisici. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com tra i nomi caldi c'è quello di Radu Dragusin. Il difensore del Genoa piace a Pinto, ma la sua valutazione è di circa 35 milioni di euro. Sull'ex Juventus c'è anche il Milan e tre club della Premier League. Newcastle, Tottenham e Brighton hanno messo gli occhi su di lui. I Magpies ci avevano già provato in estate senza però affondare il colpo.