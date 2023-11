Totti, dopo la pace con Spalletti possibile futuro azzurro: Gravina lo vuole in FIGC

La priorità per Francesco è quella di tornare alla Roma, ma ad oggi i Friedkin non hanno aperto ad un ritorno

Ieri Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono incontrati dopo 6 anni e mezzo. La pace tra i due potrebbe sfociare in un futuro in FIGC per l'ex capitano della Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Gravina vuole regalare a Totti la possibilità di rappresentare a livello d'immagine l'Italia come ambasciatore. Al momento è solo una suggestione ma secondo molti l'incontro di ieri è un primo tassello. La priorità per Francesco è quella di tornare alla Roma, ma ad oggi i Friedkin non hanno aperto ad un ritorno a Trigoria.