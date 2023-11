Mercato Roma, pronta un’offerta per il 18enne Krivak

Il trequartista costerebbe 3 milioni e gioca nella Lokomotiv Zagabria. Mancino puro ha collezionato in questa stagione 8 presenze e un assist

La Roma monitora anche il mercato dei giovani. Secondo quanto riferito da TuttomercatoWeb, Pinto avrebbe individuato il trequartista classe 2005 Fabijan Krivak della Lokomotiv Zagabria. Mancino puro e un avvio di stagione sorprendente nel campionato croato. Krivak, infatti, ha già collezionato 8 presenze e un assist nella SuperSport Hrvatska nogometna liga, la massima divisione nella patria di Modric. Krivak è un trequartista dinamico e fantasioso, che ricorda il primo Alen Halilovic. Il talento classe 2005 è un fantasista dotato di buone qualità atletiche ma che si distingue soprattutto per la sua visione di gioco. Un colpo eventuale da far crescere con calma, magari partendo dalla Primavera.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.