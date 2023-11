Ndicka…zioni di crescita: anche a Francoforte il difensore era partito male

Cresce, a piccoli passi. Ma cresce. Evan Ndicka dopo un inizio drammatico (sportivamente parlando si intende) inizia a prendere le misure del campionato italiano. “E' un giocatore che ha fatto più di 200 partite a Francoforte , il calcio italiano è diverso: ha avuto un periodo d'adattamento. Ha ancora 23 anni, ha margine di crescita: non è un prodotto finito ma un calciatore con potenziale che può crescere”, aveva detto Pinto alla vigilia della partita con lo Slavia. E in effetti Evan ha preso maggiore sicurezza, al netto ancora di qualche distrazione vista anche nel derby di domenica scorsa. Lo dimostrano anche i numeri. Se si esclude la gita di Praga sono 3 gol subiti nelle ultime 8 partite. Un percorso simile lo aveva intrapreso pure in Germania quando arrivò nel 2018 dall’ Auxerre.

A soli 19 anni il difensore si ritrovò in un campionato nuovo, con dettemi tattici diversi rispetto a quello francese. Partì subito titolare per esigenza, e le cose non andarono bene nelle prime giornate tanto che l’Eintracht subì tre sconfitte e 1 pareggio nelle prime 5 giornate di campionato. Nove i gol subiti, alcuni anche per colpa di Ndicka. A partire da ottobre le cose andarono meglio. Evan siglò uno dei 4 gol all’Hannover e da quel momento la squadra di Francoforte inanellò una serie di 7 risultati utili consecutivi. Ndicka diventò uno dei pilastri della squadra che da lì a due anni vincerà l’Europa League e sarà una delle più belle favole della Bundesliga. Finito l’apprendistato l’ex Auxerre spera di ripetere lo stesso cammino anche nella Roma che a giugno lo ha preso a parametro zero superando la concorrenza di diversi club tra cui il Milan. Nel frattempo il difensore ivoriano non ha ascoltato le critiche anche perché per sua stessa ammissione non usa i social, e nemmeno ne sente il bisogno. Allo stadio nessuno lo ha mai fischiato, anzi. A prescindere dalla sua crescita, però, la Roma a gennaio dovrà pensare a un sostituto vista la coppa d’Africa alle porte. Molte piste portano in Premier League.