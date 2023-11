Ritiro ad Auronzo, sondaggio della Roma. Ma Lotito ha la prelazione fino a marzo

Occhio Lazio, sarebbe un affronto. Dopo sedici anni di egemonia biancoceleste, alcuni organizzatori per conto della Roma, come riporta Il Messaggero, hanno sondato la disponibilità di Auronzo per la sede del ritiro estivo del prossimo anno, ma ad aprile la Media Sport Event di Gianni Lacché ha siglato un accordo-mandato con il comune del Cadore che dà la priorità alla Lazio sino a marzo per firmare un biennale (2024 e 2025) da 500mila euro l'anno sotto le Tre Cime di Lavaredo. Restano 5 mesi per escludere l'invasione giallorossa del campo Zandegiacomo.