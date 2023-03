Mourinho, squalifica sospesa: con la Juve sarà in panchina. Pellegrini in forse

La Corte Sportiva d'Appello ha bisogno di un supplemento di indagine, per cui ha sospeso il provvedimento di due giornate di squalifica allo Special One. Il capitano giallorosso non al top, out Solbakken

Dopo il match con la Juventus, la Roma tornerà a giocare in Europa League, nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad. Gli spagnoli hanno pareggiato ieri col Cadiz in casa, con l'allenatore Alguacil che cerca di guardare subito ai giallorossi. Un momento non positivo per i baschi, come riconosciuto anche dal capitano Oyarzabal. Intanto dopo tre partite è tornata alla vittoria la Roma primavera, che ha rifilato quattro gol al Napoli. Al termine del match, le parole del tecnico giallorosso Federico Guidi: "Abbiamo deciso di provare a fare anche qualcosa di diverso. Stavamo lavorando da tanto a questa possibilità, anche per avvicinarci a quello che fa la Prima Squadra, perché è giusto che se e quando i ragazzi vengono chiamati da mister Mourinho, abbiano delle conoscenze che sono richieste dalla Prima Squadra". Poi le dichiarazioni di Justin Kluivert: "Sono ancora sotto contratto con la Roma ma penso che per me sia un capitolo chiuso, lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto. Non si può dire al 100%, ma sarebbe una follia per me tornare dopo tutti questi prestiti. Mi sono rassegnato e questo è un bene". A cinque anni dalla sua scomparsa, Elisa Bartoli ed Elena Linari hanno invece ricordato Davide Astori. Infine Nicolò Zaniolo, che nella sua seconda amichevole segna il suo secondo gol con la maglia del Galatasaray.