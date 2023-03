Roma, attacco influenzale per Pellegrini: è a rischio per la Juve. Domani il provino

Il capitano giallorosso non è al meglio e solo domani Mourinho saprà se lo avrà a disposizione per la sfida ai bianconeri

La Roma rischia di dover fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, come riporta 'Sky Sport', ha accusato un leggero attacco influenzale nelle ultime ore, che mette in dubbio la sua presenza per la partita contro la Juventus. Pur non trattandosi di nulla di particolarmente importante, domani il numero 7 si sottoporrà a un provino decisivo per capire la sua eventuale disponibilità. Pellegrini farebbe parte dell'undici titolare, ma ora Mourinho aspetta di conoscere le condizioni del suo centrocampista. In caso di forfait è pronto Stephan El Shaarawy.