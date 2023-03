Real Sociedad, Oyarzabal: “Non stiamo benissimo, ma dobbiamo restare uniti”

Mentre la Roma dovrà giocare domani sera contro la Juventus, la Real Sociedad ha giocato già ieri la sua partita di campionato, pareggiando 0-0 in casa col Cadiz. Confermando quindi un periodo non brillantissimo, avendo vinto solo una delle ultime sei partite in Liga. Dopo il match, ha preso la parola anche il capitano Mikel Oyarzabal:"Ora forse siamo in un momento in cui non stiamo del tutto bene. Quello che dobbiamo fare è essere uniti e andare avanti, cercando di superare questo periodo il prima possibile. Speriamo che i buoni risultati tornino presto, l'impegno e la voglia non stanno mancando", ha detto ai canali ufficiali del club.