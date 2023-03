Cinque anni senza Astori, Bartoli e Linari: “Un punto di riferimento per tutti”

Sono passati già cinque anni dalla tragica morte di Davide Astori, in un hotel di Udine dove era in ritiro con la sua Fiorentina. Da quel maledetto 4 marzo 2018, il ricordo del difensore, ma soprattutto dell'uomo, non si è affievolito. Oggi per la Roma lo hanno ricordato con emozione Elisa Bartoli ed Elena Linari: la prima, capitano della squadra femminile, a Firenze ha giocato e vinto, la seconda invece a Firenze ci è nata. "Astori è stato un punto di riferimento per i fiorentini e Firenze. Quando è accaduto mi trovavo in albergo in Nazionale e la società ci ha dato la notizia. Io avevo il suo numero di maglia e la società ha deciso di ritirarla in tutte categorie del club. Chi era in Nazionale non è riuscito a tornare a Firenze per stare con lui in quel momento, dove tutta Firenze si è raccolta per salutarlo", racconta Bartoli ai canali ufficiali del club.