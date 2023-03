Roma, Pellegrini ci prova per la Juventus: oggi allenamento in gruppo

Il capitano stringe i denti e cerca di non abbandonare la nave. Nonostante l'attacco influenzale accusato nelle ultime ore, Lorenzo Pellegrini quest'oggi si è normalmente allenato a Trigoria con il resto del gruppo. Il 7 giallorosso non è al 100% ma proverà a esserci per l'importantissima partita contro la Juventus. La decisione finale spetterà a Mourinho e allo stesso giocatore che domani svolgerà un provino a poche ore dal fischio d'inizio del match.