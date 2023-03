Roma-Juventus, all’Olimpico un altro sold out: cancelli aperti dalle 18.15

Manca sempre meno alla supersfida tra Roma e Juventus, che vale tantissimo per la classifica oltre che per la storica rivalità. Domani sera, ovviamente, ci sarà il solito Olimpico delle grandi occasioni con l'ennesimo sold out stagionale. Da 'vendicare' c'è la sconfitta incredibile subita nella scorsa stagione con una rimonta subita nel secondo tempo e un rigore sbagliato da Pellegrini nel finale. Chi non è riuscito ad acquistare il biglietto, può ancora sperare in extremis nella rivendita degli Abbonati Plus. Difficile, soprattutto considerando il peso della partita. I cancelli dell'Olimpico, come comunicato dal club, apriranno alle 18.15. Dalle 17.45, invece, sarà aperto lo store su viale delle Olimpiadi, dove sarà in vendita anche una sciarpa speciale il cui ricavato verrà utilizzato dall'UNHCR a sostegno dell'Ucraina.