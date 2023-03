Primavera, Roma-Napoli 4-0 diretta LIVE: Cherubini firma la doppietta e cala il poker

La Roma primavera cerca la vittoria dopo tre partite, in un momento decisamente complicato per i giallorossi che dura da diverse settimane e che ha complicato la classifica. La squadra di Guidi scende in campo oggi contro il Napoli al Tre Fontane, forte dei 16 punti in più rispetto agli avversari. E anche gli azzurri hanno collezionato appena una vittoria nelle ultime cinque.