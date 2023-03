Roma, sospesa la squalifica di Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus

Dopo le brutte notizie che sono arrivate dall'infermeria di Trigoria, la Roma può finalmente sorridere in vista dell'importantissimo match di domani contro la Juventus . La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha accolto il ricorso del club giallorosso presentato dopo le due giornate di squalifica inflitte a José Mourinho per l'acceso diverbio avuto con l'arbitro Serra durante il match con la Cremonese. Per la Procura è necessario un supplemento di indagine e nel frattempo ha deciso di sospendere il provvedimento disciplinare nei confronti del portoghese che domani sarà regolarmente in panchina . Immancabile la gioia all'interno del club giallorosso che ha accolto questa decisone come una vittoria sul campo visto che per la prima volta aveva fatto ricorso per una squalifica inflitta al proprio tecnico . La prossima udienza si terrà il 10 marzo e l'eventuale provvedimento disciplinare nei confronti del portoghese, sarà stabilita dal Procuratore Chiné .

Il comunicato della Corte Sportiva d'Appello

La decisione della Corte d'Appello è stata confermata da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC: "Sul reclamo con procedimento d’urgenza proposto dalla società A.S. Roma e dal Sig. Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28.02.2023; Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Il Collegio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ritiene che il ricorso non sia maturo per la decisione, occorrendo approfondire profili della vicenda in esame, ad oggi, non sufficientemente esplorati, anche in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig. Serra, IV ufficiale della gara in argomento che, per circostanze di tempo e di luogo, non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto. In ragione di ciò, e alla luce della dichiarata esistenza di un procedimento aperto dalla Procura Federale avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è giudizio, si rivela, dunque, indispensabile acquisire gli atti di indagine fin qui svolti, a partire dalle deposizioni eventualmente rese dagli ufficiali di gara. A tali incombenti la Procura federale dovrà provvedere con la massima possibile sollecitudine e, comunque, entro il termine di 3 (tre) giorni onde consentire a questa Corte l’utile prosieguo del procedimento in epigrafe nel rispetto della tempistica assegnata dal Codice di giustizia sportiva. Nelle more, onde assicurare effettività di tutela alle parti reclamanti, il Collegio dispone sospendersi l’efficacia della sanzione qui gravata fino all’udienza di rinvio, fin d’ora fissata per il giorno 10 marzo 2023 alle ore 14:30. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito".