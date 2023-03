Roma-Juve, i convocati di Allegri: torna Miretti con Chiesa e Pogba. Out De Sciglio

La Juventus, sui propri canali social, ha ufficializzato i convocati di Massimiliano Allegri per il match di domani alle 20:45 contro la Roma. Torna in lista Fabio Miretti dopo l'infortunio alla caviglia subito nel match contro la Salernitana dello scorso 7 febbraio. Presenti anche Chiesa e Paul Pogba che in settimana hanno svolto lavoro personalizzato in palestra ma che hanno dato garanzie dal punto di vista fisico. Unico assente Mattia De Sciglio alle prese con un problema muscolare.