Mourinho: “Sergio Ramos e Grealish, niente Roma”. Nzonzi torna, ecco Fontes

Lo Special One "gela" i sogni di mercato dei tifosi più ottimisti. Il francese non sarà acquistato, dal Leicester arriva il nuovo capo scouting

Una bella secchiata d'acqua gelata sui sogni dei tifosi più ottimisti. "Sergio Ramos andrà in un top club che possa accontentare le sue richieste economiche, Grealish costa troppo per la Roma": parola di José Mourinho, che in attesa di sbarcare a Roma (la presentazione potrebbe slittare a fine luglio) continua a commentare gli Europei da Londra. I contatti con Tiago Pinto e tutta la dirigenza sono costanti, per organizzare la fase di ritiro e precampionato ma soprattutto il mercato. Che guarderà a profili diversi rispetto a questi, decisamente costosi, che però hanno stuzzicato la fantasia dei romanisti. Ma i Friedkin hanno imparato a sorprendere tutti e per questo nessuno - soprattutto dopo l'annuncio di Mourinho - se la sente di escludere un colpaccio. Per permetterselo però la Roma deve sicuramente vendere gli esuberi: uno è Nzonzi, che il Rennes ha deciso di non riscattare. Tornerà in giallorosso come da contratto (scadenza 2022) ma a Trigoria sperano di trovargli una sistemazione che eviti una minusvalenza. Piace Maksimovic, che è seguito anche dalla Lazio di Sarri.