Fonseca-Tottenham: Paratici, mercato e problemi fiscali. Perché è saltato tutto

I retroscena del mancato accordo tra il portoghese e il club di Londra

Fonseca sì, anzi no. Il tecnico portoghese, ex Roma, sembrava veramente a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Un accordo che invece è stato cestinato. All'inizio per far spazio a Gattuso, ma la reazione della piazza e la mancata convinzione della dirigenza ha fatto il resto. Già, ma cosa è successo veramente tra Fonseca e il Tottenham? Come spiega calciomercato.com, l'intesa verbale tra Paratici, Fonseca e il presidente Levy era stata trovata. Tanto che il portoghese aveva raggiunto Milano per cominciare a progettare la prossima stagione. Le prime divergenze con l'ex direttore sportivo della Juve sono state sul budget del mercato: Fonseca lo avrebbe destinato in gran parte al centrocampo e all'attacco, Paratici invece avrebbe voluto una squadra più equilibrata. Ma non è finita qui, perché altri problemi sono subentrati sullo staff: il dirigente avrebbe voluto inserire dei nomi proposti da lui e lo stesso Fonseca aveva accettato questa "imposizione" (tanto che lo stesso Nuno Campos aveva annunciato la separazione).