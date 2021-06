Nzonzi torna alla Roma: il Rennes ha deciso di non acquistarlo

Un problema in più per Tiago Pinto, che dovrà trovargli una sistemazione

Steven Nzonzi torna alla Roma. Per il momento, ovviamente, perché ora Tiago Pinto dovrà trovargli un'altra sistemazione. Intanto chi ha preso la prima decisione ufficiale è il Rennes, dove il centrocampista giocava da un anno e mezzo in prestito. Il club francese - riporta L'Équipe - ha deciso di non acquistarlo e di non tenerlo in rosa anche la prossima stagione. Nzonzi farà così ritorno a Trigoria in attesa di una nuova squadra. Arrivato alla fine del mercato invernale 2020, il campione del mondo del 2018, non convocato per gli Europei di quest'anno, ha giocato 46 partite con la maglia del Rennes. Con la Roma ha il contratto in scadenza nel 2022 e pesa sul bilancio ancora per circa 7 milioni e mezzo: questa è la cifra che a Trigoria dovranno incassare per evitare una minusvalenza.