Tifosi del Tottenham in rivolta: “Da Mourinho a Gattuso, che brutta fine”

Gli Spurs hanno chiuso le trattative anche con l'ex tecnico del Napoli, il cui nome non era stato preso bene della piazza. E i tifosi sui social non si sono risparmiati

Nel giro di pochi mesi il Tottenham è passato dall'avere Mourinho, a sognare ten Hag e Conte, a sfiorare la firma di Fonseca (poi saltata), a Gattuso. Il tecnico italiano ha fatto bene al Napoli, ma per i tifosi degli Spurs non è stata una bella notizia. Le trattative sono saltate, probabilmente anche per la reazione della piazza. Sui social i tifosi si sono fatti sentire: "Siamo passati dall'avere Mourinho a Gattuso, che brutta fine". Quello dei tifosi inglesi è quasi un coro unanime. Gattuso, che ha lasciato la Fiorentina dopo poche settimane, semplicemente "non ha le qualità e lo stile per essere l'allenatore del Tottenham" scrive un tifoso. Molti fan degli Spurs criticano il presidente Levy, colpevole di voler risparmiare sugli ingaggi: "Mourinho costava 15 milioni, Gattuso ne sarebbe costati 2,5. Il prossimo in lista sarà Warnock a 800mila sterline l'anno". Probabilmente più di qualcuno a Londra adesso vorrebbe tornare indietro per riavere Mourinho. Ma la Roma lo aspetta.