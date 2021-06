Maksimovic finisce nel mirino di Pinto

Il centrale croato è svincolato e piace anche alla Lazio. Aké, Diego Carlos e Rudiger restano le prime scelte

L'idea di rafforzamento della rosa della Roma non cambia: almeno un elemento di spessore per reparto e calciatori che possano integrare la rosa, al posto di coloro che non rientrano nei piani tecnici dello Special One. In quest'ottica, continua il casting di Pinto in difesa che si è allargato anche al mercato degli svincolati. È il caso di Maksmimovic, riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Avvicinato più volte alla Lazio negli ultimi tempi, in realtà è il club giallorosso che ha mosso i primi passi. Classe 91, il calciatore rientra pienamente nei parametri di Trigoria: a Napoli guadagnava 1,5 milioni. Ora, di partenza, chiede un triennale da 2,5 milioni annui ma le cifre possono essere mitigate dai bonus. Pinto ci sta pensando. No invece a Mustafi, offerto nei giorni scorsi da un intermediario. Le prime scelte, invece, sono altre e spaziano da Aké (Manchester City) per arrivare a Diego Carlos (Siviglia) e Rudiger (Chelsea).