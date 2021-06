Mou celebra il 2001. Presentazione allo stadio alla fine di luglio

“Ricordare è vivere”, scrive il tecnico sull’ultimo scudetto della Roma

Il tecnico — che verrà presentato ai tifosi molto probabilmente all’Olimpico a fine luglio, prima della partenza per la parte di preparazione estiva lontana dalla capitale — non lascia nulla al caso, sempre più presente, per il momento solo via social, nella quotidianità della piazza giallorossa.