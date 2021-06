Mourinho: “Grealish costa troppo per la Roma, non è un profilo per noi”

Il tecnico portoghese: "Se Grealish andasse in Italia, firmerebbe con un'altra squadra. Ramos? Lo vedremo in un top club"

Dall'arrivo di Mourinho i tifosi della Roma hanno cominciato a sognare grandi colpi sul mercato. Nell'ultimo mese e mezzo sono stati accostati ai giallorossi tanti giocatori, alcuni plausibili altri meno. Tra gli ultimi c'è Jack Grealish, che ha dichiarato di sognare di essere allenato dallo Special One. Questa mattina a TalkSPORT il tecnico della Roma ha però chiuso ogni possibilità di vedere il talento dell'Aston Villa in giallorosso: "Penso che Grealish sappia dove vuole andare, penso che conosca il tipo di club che lo può comprare. Anche il mio amico Christian Purslow (proprietario Aston Villa, ndc) conosce il valore del giocatore, e ovviamente non è per la Roma. Se fosse per il calcio italiano sarebbe un club diverso, non per noi". Sul futuro di Ramos ha invece detto: "Immagino che lo vedremo giocare in un ottimo club. Solo un top club sarà in grado di soddisfare le sue richieste economiche".