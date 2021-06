Dalla Spagna: il Real Madrid su Spinazzola. Possibile scambio con Mayoral

Ci sarebbe stato un incontro in Francia tra alcuni emissari delle due società: i Blancos vorrebbero inserire l'attaccante nell'affare

Roma e Real Madrid si incontrano attraverso degli emissari: sul piatto Leonardo Spinazzola e Borja Mayoral. È questa l'indiscrezione di 'AS', secondo cui c'è stata una riunione nel sud della Francia tra un emissario della Roma - Davide Lippi - e quelli del Real Madrid , Luis Campos e un suo uomo di fiducia, Ludovic Fattizzo. Sul tavolo delle discussioni i nomi di Leonardo Spinazzola e Borja Mayoral. L'esterno giallorosso è reduce da una grande stagione e sta facendo benissimo anche con l'Italia a Euro 2020 mentre lo spagnolo - di proprietà del Real Madrid - va verso la seconda stagione in prestito a Trigoria (come stabilito nell'accordo biennale annunciato a ottobre).

Nel vertice si sarebbe parlato addirittura di un possibile scambio tra i due calciatori, dal momento che nessuna delle due società vorrebbe spendere cifre importanti. In questo modo, riporta il quotidiano iberico nella sua versione online, il Real potrebbe contare su un giocatore che manca alla sua rosa e che piace molto ad Ancelotti, dal momento che Marcelo potrebbe lasciare. I madrileni vorrebbero liberarsi dell'ingaggio da 8 milioni del brasiliano e con Spinazzola avrebbero un giocatore più giovane e molto meno costoso a livello di ingaggio. Il piano degli spagnoli sarebbe quindi quello di dare in cambio alla Roma Borja Mayoral, per cui i giallorossi hanno comunque un'opzione di riscatto per 20 milioni al 30 giugno 2022, o di 15 al 30 giugno 2021.