Europei, Olsen ancora imbattuto: la Svezia batte 1-0 la Slovacchia

Porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Robin Olsen ha cominciato alla grande il suo Euro 2020. La Svezia grazie al successo per 1-0 sulla Slovacchia firmato da Forsberg al 72' è vicina agli ottavi di finale: dopo lo 0-0 contro la Spagna all'esordio stavolta arrivano tre punti che le permettono di salire in testa al girone a quota 4. Nell'ultimo turno dovrà vedersela con la Polonia, che all'esordio ha perso proprio con la Slovacchia e domani sera alle 21 sfida la Spagna. Per Olsen seconda presenza consecutiva, oggi decisamente meno impegnativa rispetto a quella contro la nazionale di Luis Enrique. E la Roma intanto sorride: le sue buone prestazioni potrebbero aiutarla a trovare una sistemazione durante il mercato.