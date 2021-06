Daka, niente Roma: c’è l’accordo con il Leicester per 35 milioni

L'attaccante del Salisburgo si trasferirà in Premier League

Non sarà alla Roma il futuro di Patson Daka. L'attaccante del Salisburgo è a un passo dal Leicester: come riporta Sky Sport la trattativa è ormai ai dettagli e l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L'offerta di circa 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) ha convinto la dirigenza del club austriaco, con il giocatore l'accordo è fino al 2026. In stagione Daka ha giocato 42 partite segnando 34 gol. Ora il trasferimento in Premier League dove imparerà da Jamie Vardy, che con la maglia delle Foxes ha vinto un titolo nel 2016 con Claudio Ranieri. Il Leicester però guarda anche al futuro e punta su Daka, sul quale c'era anche l'interesse della Roma di Mourinho e Tiago Pinto.