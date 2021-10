Mourinho rompe le righe. Da Mancini a Veretout: quanti rinnovi per Pinto

Il portoghese concede tre giorni di riposo ai calciatori. Il gm della Roma impegnato con le trattative anche per i prolungamenti del centrale e del francese

Non ha bisogno di prolungamenti invece Tammy Abraham, che in Inghilterra ha raccontanto la primissima telefonata con Mourinho e i suoi dubbi, dissolti dello Special One: "All'inizio volevo restare a casa, ma ho capito che dovevo mettermi alla prova. Voglio essere tra i primi attaccanti al mondo e non mi fermerò. Con Mourinho ho imparato in poche settimane tanto quanto ho imparato in tutta la mia vita. È dura cambiare paese, ma mi ci sto abituando". Sicuramente sta crescendo sempre di più il legame con la tifoseria romanista, che potrà tornare a riempire l'Olimpico al 75% della capienza: lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che aumentato i posti disponibili negli stadi, con l'obiettivo di arrivare al 100% in poche settimane. Lo stadio, quello di proprietà della Roma, che deve ancora sorgere,i Friedkin lo immaginano nell'area tra la via Ostiense e Marconi, accanto allo storico quartiere Testaccio. In attesa del nuovo sindaco, per cui i soldi di un privato con un interesse forte rappresentano una prospettiva suggestiva.