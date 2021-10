Italia, Pellegrini si allena in campo insieme a chi non è stato titolare ieri

Il centrocampista della Roma, reduce dal gol con la Spagna, in campo per l'allenamento della Nazionale

Nell’attesa di conoscere l’avversario che dovrà sfidare nella finale per il terzo posto di domenica a Torino (calcio d’inizio alle ore 15), la Nazionale è tornata ad allenarsi sui campi di Coverciano. Visto il rientro di Leonardo Bonucci alla Juventus, considerata la squalifica e l'indisponibilità del difensore per il prossimo match - sono 22 i giocatori rimasti nel gruppo azzurro, tra cui Lorenzo Pellegrini, autore del gol purtroppo inutile con la Spagna. Arrivati al Centro Tecnico Federale ieri notte, i ragazzi di Mancini non impiegati o impiegati parzialmente ieri sera (vale a dire Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Bernardeschi e Raspadori) hanno svolto una seduta di allenamento sul campo, mentre gli altri hanno lavorato in piscina e palestra.