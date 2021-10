Roma, per Veretout pronto il rinnovo. L’agente: “Ci stiamo lavorando”

Dopo aver blindato Pellegrini, la Roma vuole assicurarsi il futuro del centrocampista francese

Dopo il matrimonio con Pellegrini fino al 2026, la Roma è pronta a chiudere il rinnovo anche con JordanVeretout. Le trattative stanno procedendo bene: il club ha spiegato al francese che è centrale nel progetto e nelle prossime settimane potrebbe chiudersi l’accordo, c’è grande ottimismo per prolungamento ed adeguamento. "Ci stiamo lavorando da una settimana con Tiago Pinto – ha esordito Mario Giuffredi, agente del centrocampista a Calciomercato.it, - e stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini. Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale francese, il tecnico è solo un valore aggiunto”. La Roma dei Friedkin sembra avere intenzione di proseguire il percorso di crescita tenendo sotto la propria gestione i giocatori più in forma e rappresentativi.