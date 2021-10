Roma, Mancini aspetta l’aumento: Mourinho il suo miglior alleato

Il difensore fa parte del piano rinnovi del club, ma la trattativa è appena cominciata

Dopo Lorenzo Pellegrini toccherà a Nicolò Zaniolo , Bryan Cristante e Gianluca Mancini rinnovare il contratto con la Roma. In particolare, quella del difensore è una questione che sta molto a cuore a José Mourinho . Lo Special One è stato decisivo nella firma del capitano arrivata la scorsa settimana, e può fare la differenza anche per quanto riguarda il vice. Tra il portoghese e il numero 23 è scattata un'empatia importante , simile a quella che c'era tra lo stesso Mourinho e Materazzi ai tempi dell'Inter. Mancini, che ha l'ex difensore nerazzurro tra gli idoli d'infanzia, lo ricorda molto a Mou per grinta e leadership. E anche per questo motivo ha deciso di affidargli il ruolo di vice-capitano, mettendolo nelle gerarchie subito dopo Pellegrini.

I rapporti tra la Roma e Giuseppe Riso, agente di Mancini e Cristante, sono ottimi. Ma trattare i loro rinnovi non sarà facile, soprattutto alla luce degli ultimi ingaggi firmati dal club e da quello che presto verrà garantito a Zaniolo (superiore ai 3 milioni netti), di cui tutti riconoscono il talento, ma importante tanto quanto i due colleghi nel progetto. In estate Gianluca Mancini ha avuto offerte dall'estero e dalla Serie A (la Juventus lo monitora da tempo), ma una volta saputo dell'arrivo di Mourinho ha preferito non spostarsi. La Roma però dovrà crescere e garantirgli la possibilità di vincere. Mancini ha un animo competitivo, così come Mou. Per questo la sua non sarà solo una questione di soldi. E lo Special One, come successo per Mancini, sarà importante nella trattativa con la Roma. Consiglierà a Mancini di legarsi al club e spingerà con la società per accontentarlo. La scadenza attuale è fissata per il 2024, ma l'obiettivo è prolungare almeno fino al 2025 prima della fine di questa stagione.