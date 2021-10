Roma, Zaniolo ancora a parte, per Smalling stop e riabilitazione

Il centrocampista giallorosso accusa ancora fastidi al flessore, mentre il difensore inglese dovrà stare fermo qualche settimana

Ancora lavoro a parte per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha svolto ancora lavoro individuale, in seguito al fastidio muscolare che l'ha portato a chiedere la sostituzione sia contro la Lazio che contro l'Empoli. Già nelle giornate di ieri e di martedì, Zaniolo aveva eseguito un allenamento in solitaria, con preparatori dedicati soltanto alla sua situazione, a dimostrazione di come non si voglia correre il rischio di perdere un giocatore di cui la Roma si è già privata abbastanza in questi anni. La speranza è quella di ritrovarlo già nella formazione anti-Juventus.