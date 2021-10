Roma, si tratta il rinnovo di Mancini: gli agenti a Trigoria – FOTO

Oltre a rappresentare il difensore, i procuratori sono gli stessi di Cristante e inevitabilmente si parlerà anche di lui

Dopo il rinnovo di Pellegrini si pensa anche a quelli di Zaniolo, Veretout,Cristante e Mancini. In particolare, per il difensore giallorosso, se ne sta parlando in questi giorni. Gli agenti del numero 23 oggi hanno fatto visita a Trigoria, probabilmente per parlare con Tiago Pinto della questione. Oltre a rappresentare Mancini, i procuratori sono gli stessi di Cristante e inevitabilmente si tratterà anche di lui. Tra Mourinho e il Mancini è scattata un'empatia importante, simile a quella che c'era tra lo stesso portoghese e Materazzi ai tempi dell'Inter. E anche per questo motivo ha deciso di affidargli il ruolo di vice-capitano, mettendolo nelle gerarchie subito dopo Pellegrini. Trattare i loro rinnovi non sarà facile, soprattutto alla luce degli ultimi ingaggi firmati dal club e da quello che presto verrà garantito a Zaniolo (superiore ai 3 milioni netti).