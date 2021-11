Mourinho ritrova Pellegrini e Kumbulla. Mkhitaryan, sirene russe per gennaio

Il tecnico giallorosso respira in vista del Genoa, El Shaarawy crede nel progetto Roma: "Ma serve tempo". Rispunta Herrera

Tre giorni a Genoa-Roma. Mourinho può continuare il lavoro con un paio di buone, anzi ottime, notizie: Lorenzo Pellegrini e Marash Kumbulla oggi si sono allenati in gruppo e quindi possono essere considerati a disposizione per la gara di 'Marassi'. Intanto il portoghese sogna, con le foto davanti al Circo Massimo , luogo speciale per i tifosi giallorossi, che riporta ovviamente alla memoria la festa dell'ultimo scudetto da cui sono passati 20 anni.

Il progetto dello Special One è chiaro, vincere nel giro di tre anni, lo ha detto più di una volta. Nel frattempo si accontenterebbe di qualche colpo a gennaio sul mercato. Tra i tanti nomi accostati alla Roma è tornato pure il messicano dell'Atletico MadridHector Herrera, in scadenza a giugno e ai minimi termini con i Colchoneros. Una situazione non lontanissima da quella che sta vivendo Mkhitaryan, complice un avvio di stagione decisamente sotto tono e un rapporto, tecnico e forse non solo, mai decollato con Mourinho. L'armeno verosimilmente andrà via a giugno, ma non è esclusa anche una partenza a gennaio, con lo Spartak Mosca sempre vigile e qualche possibile movimento anche in Germania. In entrata i nomi principali restano Dalot, Zakaria, Grillitsch e Bereszynski, ma comunque Pinto dovrà essere molto attivo. Per la fascia continua a piacere anche Mazraoui dell'Ajax, che però resta sui taccuini di altre big europee e italiane.