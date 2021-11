Roma, Pellegrini e Kumbulla recuperano: ci saranno contro il Genoa

Sembravano spacciati per la trasferta di Genova. Oggi si sono allenati con il gruppo

Lorenzo Pellegrini e Marash Kumbulla hanno lavorato in gruppo. Entrambi dunque, sembrerebbero aver smaltito i rispettivi problemi fisici e sarebbero pronti per partire in vista della partita di Genova. Kumbulla sarebbe stato valutato meglio nei prossimi giorni. Per Pellegrini sembravano non esserci speranze vista l'infiammazione al ginocchio che non gli ha consentito di rendere al meglio contro il Venezia. Mourinho potrà contare su due risorse in più che fanno ben sperare per una gara insidiosa sotto tanti punti di vista. Questo vorrebbe dire che si potrebbe andare incontro alla stessa formazione vista al Penzo di Venezia. Nuovamente il 3-4-1-2 con Pellegrini a fare da supporto alle punte Abraham e Shomurodov. Karsdorp salirebbe come laterale di centrocampo a destra visto che i 3 sarebbero Mancini Kumbulla e Ibanez. L'olandese deve garantire copertura. Ma se così fosse, che fine farà Zaniolo? Difficile intuire se il talento giallorosso partirà dall'inizio o meno. Ad ogni modo, nulla esclude che possa agire da spalla al centravanti inglese. In tal modo sarà l'ex Genoa Shomurodov a partire dalla panchina. Se il modulo sarà questo, Mkhitaryan sarà fuori dagli schemi del portoghese.