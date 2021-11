Roma, per il centrocampo c’è il messicano Herrera

Mourinho lo ha chiesto da mesi, un regista per la sua rosa è fondamentale. Ha bisogno di creare movimento e qualità ed il classe 1990 è il profilo migliore

José Mourinho lo ha ripetuto più volte: è necessario migliorare la qualità della rosa. Al centro del campo c'è bisogno di un rinforzo e il nome più caldo in queste ore è Héctor Herrera, come riporta Leggo. Per il ruolo da regista il messicano è la figura che il club giallorosso ha evidenziato: calciatore grintoso, abile a muoversi senza palla e ottimo in transizione e nel recupero dei palloni. Qualità che il tecnico portoghese sta cercando. Con l'AtleticoMadrid non c'è più intesa, in questa stagione sono nove le presenze totali, di cui solo due dal primo minuto. A giugno andrà in scadenza di contratto e questo potrebbe permettere un trasferimento economicamente accettabile per la Roma. Il classe 1990, che era stato accostato al club giallorosso già in estate, potrebbe arrivare a gennaio, così da accontentare le richieste di José.