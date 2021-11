Roma: sul mercato piace Mazraoui, ma c’è da battere la concorrenza di alcune big

L'esterno dell'Ajax sarebbe il profilo giusto per rinforzare l'attacco. Pinto però deve prima puntellare la difesa e il centrocampo

Noussair Mazraoui piace a molti. Su di lui c'è anche la Roma - come riporta Espn - che però dovrà superare la concorrenza di corazzate economiche. Il 23enne esterno dell'Ajax che si sta affermando in questa stagione grazie a giocate di livello, abbinate a 4 gol e 3 assist in 16 presenze, ha attirato le attenzioni anche di Juve Milan e Napoli. Sul talento marocchino si sarebbero informati anche i dirigenti di Real Madrid, Arsenal, Bayern e Leeds. Il laterale destro sarebbe perfetto nel caso in cui dovesse rifiatare Zaniolo, ma potrebbe essere utile anche da titolare, con il 22 giallorosso che agirebbe di più a ridosso di Abraham. Le priorità di Pinto però, al momento, sono in altre parti del campo. Serve sistemare la mediana e la difesa, quest'ultima perché precaria da inizio stagione.