Mercato Roma, Reynolds ad un passo dalla cessione nel mercato di gennaio

Mai apprezzato da Mourinho, il terzino americano potrebbe partire in prestito per completare la sua crescita professionale

Sembrerebbe che la cessione del terzino americano Bryan Reynolds sia sempre più vicina. Già a gennaio, il terzino destro potrebbe andare via in prestito. Nei giorni scorsi l'entourage del giocatore e la società, si sono parlati per discutere del futuro del ragazzo. L'obiettivo delle parti è quello di trovare la strada giusta per permettere al calciatore di formarsi sotto l'aspetto tecnico e tattico. Pinto avrebbe informato il procuratore del classe 2001 dell'imminente partenza nel mercato ormai prossimo. Il nativo di Fort Worth non è stato mai sufficientemente apprezzato da Mourinho. Si attendono novità nei prossimi giorni.