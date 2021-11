Il database di Football Manager: la Roma sarà vincente nei prossimi 25 anni

Il gioco ha simulato il prossimo quarto di secolo. Tanti saranno i trionfi per i giallorossi

Nel videogioco FootballManager, sono stati immaginati i prossimi 25 anni di calcio. Come tutti o quasi tutti sanno, il database di FM è diventato uno strumento vero e proprio nelle mani delle reti di scouting dei principali club. Qualcuno si è addirittura guadagnato una posizione da analista in Serbia, al FK Bežanija, in parte grazie alle sue capacità su FM. Come riporta la gazzetta.it , i nerazzurri vinceranno i prossimi 2 titoli, ma la Roma vincerà nella stagione 23/24 seguita dai rossoneri di Pioli. Poi tornerà ancora la Juventus a vincere, ma i giallorossi vinceranno per altre 10 volte fino al 2025, di cui 7 consecutivamente. Addirittura una Champions nella stagione 2029/2030. Secondo questo giochino virtuale, la Roma tornerà a vincere nel 2045/2046.