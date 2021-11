Le foto inedite di Mourinho: lo Special One sogna il Circo Massimo – FOTO

Oltre alla foto da fuori di Circo Massimo ce ne sono un paio di Trigoria mentre studia gli errori di Venezia, una della Roma del 1979-1980 con Pruzzo e Conti ben in vista (3 anni prima del 2° tricolore)

Il CircoMassimo non è un luogo qualsiasi, e non solo per la sua valenza storica (vedi il Ratto delle Sabine). Il Circo Massimo è un luogo di festa per tutti i tifosi romanisti, l’emblema della liberazione dalla prigionia del sogno. Prima con Viola e poi con Sensi. Milioni di persone nel 1983 e nel 2001 lo hanno riempito per due notti da sogno. E’ anche l’utopia tirata in ballo da Monchi. Lo sa bene Josè Mourinho che di Roma e della Roma ha studiato di tutto e di più. Non può essere casuale quindi la foto immortalata pochi minuti fa dallo Special One sul suo quotatissimo profilo Instagram.