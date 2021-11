Genoa, lesione all’adduttore per Criscito: out con la Roma insieme a Caicedo

Il capitano rossoblù non sarà ovviamente a disposizione per domenica, così come l'ex attaccante della Lazio

Redazione

Se Mourinho ha recuperato Kumbulla e Pellegrini, in vista del match di domenica il Genoa di Shevchenko non potrà invece contare su due giocatori importanti. Il club rossoblù infatti ha comunicato la situazione infortuni di Criscito e Caicedo: "Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato per Domenico Criscito una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro, per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero - si legge sul sito ufficiale del Grifone - saranno valutati con controlli successivi".