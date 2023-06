Mourinho rifiuta l’Al Ahly. Pinto vola a Londra per Scamacca, Ibanez e Kluivert

L'Arabia Saudita è tornata a tentare José Mourinho. Oggi c'è stato addirittura un incontro a Londra tra lo Special One e il presidente dell' Al Ahly, che gli ha sottoposto la sua super offerta. Il portoghese, però, ha gentilmente declinato l'offerta e resterà alla Roma. E ora toccherà a Tiago Pinto dare l'accelerata sul calciomercato: il gm giallorosso in queste ore sarà a Londra per incontrare diversi agenti e club. Tra questi ovviamente la questione Gianluca Scamacca , che la Roma vorrebbe in prestito ma scontrandosi con la richiesta di obbligo di riscatto degli Hammers. Di sicuro Mourinho vuole una punta con le caratteristiche dell'ex Sassuolo, anche perché Abraham starà fuori per parecchi mesi: sull'inglese, tra l'altro, è spuntato il retroscena che voleva il Chelsea intenzionato a riportarlo a casa prima dell'infortunio . Non solo, perché a Londra Pinto dovrà occuparsi anche, se non soprattutto, delle cessioni.

Per la porta, invece, si torna a parlare anche di Cakir, portiere del Trabzonspor, che però costa. Per i pali è circolato anche il nome di Kacper Tobiasz del Legia Varsavia:"Ci deve essere un fondo di verità in ogni informazione, io stesso ho saputo della Roma da internet e sono rimasto molto sorpreso. Di certo non voglio andare in un posto dove non giocherò", ha detto il polacco. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Kylian Mbappé ha parlato anche della Roma in finale di Europa League: "Peccato per le sconfitte, ma è stato un bello spot per il vostro calcio. Fiorentina e Roma dimostrano che si può fare bene anche senza avere i grandi budget di Psg, Manchester City o altre big europee". Infine le parole di Zeki Celik: "Ovviamente siamo tristi per aver perso la finale di Europa League, ma questo è il calcio. Non ci hanno dato un rigore.Penso di aver fatto una buona stagione anche in Italia. Mourinho? Ho imparato molto da lui, sono molto felice".