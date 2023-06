Roma, Ibanez pronto a salutare: su di lui Atletico Madrid e Tottenham

La Roma ha bisogno di vendere e il giocatore più vicino alla cessione è Ibanez. Pinto nelle prossime ore volerà a Londra per incontrare il West Ham per Scamacca e per valutare offerte per il centrale brasiliano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com su di lui ci sono due club: Atletico Madrid e Tottenham. Il gm ascolterà la proposta della società di Londra. A gennaio Pinto chiedeva circa 35 milioni, ad oggi potrebbe accettare anche una cifra compresa tra i 25 e i 28 milioni di euro. La sua cessione è fondamentale per continuare il calciomercato poiché l'obiettivo dei giallorossi è quello di fare delle plusvalenze.