Assalto a Scamacca. La Roma vola a Londra e vuole tornare con il centravanti

Un tassello per reparto. Così, dopo aver messo dentro Aouar a centrocampo e N'Ddicka in difesa, la Roma adesso va a caccia del centravanti. E il nome su cui sta lavorando Tiago Pinto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, è quello di Gianluca Scamacca, attualmente al West Ham,. Dopo l’infortunio di Tammy Abraham (che tornerà solo nel 2024), la Roma è alla caccia di un attaccante centrale, possibilmente in prestito, però. Perché a Trigoria sanno bene che Abraham resta un asset e come tale va difeso (l’inglese, tra l’altro, prima di farsi male era molto vicino all’Everton per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma su di lui c’era anche l’Aston Villa pronta a sferrare l’attacco). Ed allora la caccia è nei confronti di un centravanti vero, forte fisicamente, che faccia da riferimento centrale e che aiuti la squadra nell’uscita dal pressing, ma che sappia anche andare a fare a sportellate sulle palle alte e lunghe, che spesso si sono viste nel gioco giallorosso di questa stagione. E poi un centravanti che abbia motivazione, voglia di entusiasmarsi e di riscattarsi. Tutte qualità che Tiago Pinto ha individuato appunto in Gianluca Scamacca, che viene da una stagione altalenante con il West Ham (27 presenze e 8 gol tra campionato e coppe), segnata però dall’infortunio al ginocchio destro che prima l’ha fatto tribolare a lungo e poi costretto all’operazione (a metà aprile) pe risolvere il problema al menisco esterno. La convalescenze è quasi finita, con la riabilitazione fatta in un centro fisioterapico di Roma e le vacanze (a Porto Cervo) per potersi rigenerare a dovere. Domani quindi Pinto volerà a Londra per capire che margini di manovra ci sono e provare a intavolare una trattativa con il West Ham. Che, è bene ricordarlo, ha pagato il giocatore ben 36 milioni di euro (più 6 di bonus) appena un anno fa. Insomma, c’è anche da convincere il club inglese ad accettare la possibilità del prestito, magari anche oneroso, fattispecie su cui gli Hammers allo stato attuale non sembrano essere particolarmente propensi (se non con un obbligo di riscatto). La Roma conta però di far leva anche sulla volontà del giocatore, che ha già fatto sapere che sarebbe entusiasta di poter tornare a vestire la maglia giallorossa. Difficile, invece, che alla Roma possa arrivare Alvaro Morata, come qualcuno aveva fantasticato nei giorni scorsi. Su di lui, infatti, la Roma non potrebbe godere dei benefici del decreto crescita, visto che lo spagnolo è andato via dal nostro paese appena un anno fa (era alla Juventus), cosa che impedirebbe alla Roma di poter riutilizzare in caso lo stratagemma.