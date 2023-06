Kluivert prepara le valigie: vicina la cessione al Bournemouth

L'olandese dopo il prestito al Valencia volerà in Premier. Il gm domani sarà a Londra e parlerà anche col Tottenham per la cessione di Ibanez

Pinto in questi giorni sta lavorando sulle cessioni e una potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Kluivert è molto vicino a salutare la Roma, questa volta a titolo definitivo. Su di lui c'è il forte interesse del Bournemouth e la trattativa è in fase di conclusione. L'olandese dopo il prestito al Valencia è pronto a volare in Premier League. I giallorossi devono fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e l'olandese era uno degli esuberi pronti a salutare. Il gm domani sarà a Londra e parlerà anche col Tottenham per la cessione di Ibanez.